Умер бывший сотрудник Киевского следственного изолятора, обвиняемый в пытках и убийстве заключенного. Он находился под арестом в том же изоляторе, где работал.

Об этом сообщает ГБР.

По данным ведомства, смерть наступила вчера.

"Неделю назад в Киевский СИЗО вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из задержанных. Им оказался бывший сотрудник этого же СИЗО, которого ГБР разоблачило на системных злоупотреблениях. После медицинского обследования врачи установили у него тяжёлые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезёнки, ушиб поджелудочной железы, гематомы тонкой кишки и другие", - сообщило ГБР.

При этом следствию неизвестно, откуда взялись перечисленные повреждения, поскольку "на теле подозреваемого не выявили никаких видимых признаков избиения - синяков, царапин или ссадин".

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что умершего звали Михаил Гоголь. Он был одним из пяти обвиняемых по делу о смерти другого заключённого — Андрея Кязимова — в том же СИЗО в декабре 2024 года.

Также, по информации Мосийчука, Гоголь накануне перевода в СИЗО около 20 дней находился в изоляторе временного содержания, хотя обычно там держат 2-3 дня. Экс-нардеп предполагает, что в изоляторе временного содержания (ИВС) "с Гоголем проводили беседы в направлении признания вины". Также Мосийчук выдвигает версию, что избивали Гоголя не в СИЗО, а в ИВС.

Мы уже писали о том, что украинские власти сейчас пытаются доказать Западу, что украинские тюрьмы достаточно безопасны, чтобы экстрадировать туда находящихся в Европе политических эмигрантов.

При этом на самом деле историй об издевательствах и смертях в украинских колониях и изоляторах очень много, и расследуется лишь небольшая их часть. "Страна" показывала видео издевательств над заключенными в украинской колонии.