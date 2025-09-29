На юге Китая за неделю выявили более трех тысяч новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья.

Об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Вирус чикунгунья передается посредством укуса комаров. Подавляющее большинство случаев заболевания (2 927) диагностировали в городском округе Цзянмэнь, остальные - в городах Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь, Чжухай и других населенных пунктах.

В городском округе Цзянмэнь с населением около пяти миллионов человек введен третий уровень реагирования в области здравоохранения. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Третий (относительно высокий) уровень вводится при возникновении вспышки заболевания на уровне города.

Директор гуандунского центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Минь заявил, что повышенная мобильность населения в период государственных праздников в КНР (1-8 октября) увеличивает риск распространения лихорадки, переносимой комарами. По состоянию на 26 сентября в городе была сформирована группа из более 14 тысяч человек для борьбы с переносчиками заболевания.

В основном переносчиками заболевания являются виды комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus (они переносят также и многие другие заболевания). Инкубационный период вируса чикунгунья длится несколько дней. Характерен внезапный подъем температуры тела до 40°C, часто сопровождаемый сильными болями в суставах, а также мышечная и головная боль, тошнота, слабость, сыпь. В большинстве случаев пациенты выздоравливают, однако боли могут продолжаться несколько месяцев и даже лет. Зарегистрированы отдельные случаи с глазными, неврологическими, сердечными осложнениями и нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. К серьёзным осложнениям заболевание приводит редко, однако у пожилых возможен смертельный исход.

Напомним, несколько лет назад на побережье Черного моря появился новый для этого региона вид насекомых - тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Визуально их легко отличить от обычных комаров по полоскам на лапках и теле.

Также мы писали, что в прошлом году было выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки денге на территории европейской части Франции.