На Донбассе украинский офицер заставлял подчиненных военных продавать шаурму вместо службы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в телеграм-канале.

Заявляется, что в суд передано дело замначальника подразделения, который почти два года использовал двух подчиненных военных в своих целях: они занимались для него строительством и хозяйством - в частности, построили киоск по продаже шаурмы в Покровском районе и работали в нем.

Их работу курировала жена офицера.

Сами военные при этом получали боевые выплаты, ущерб государству оценивается в четыре миллиона гривен. Офицеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что командир воинской части в Днепре заставлял солдат во время войны строить дома своей маме и тёще. Ущерб государству от выплаты зарплат солдатам-строителям составил более 500 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что экс-командир ТрО насчитал своей жене почти миллион гривен выплат за фиктивное участие в боевых действиях.

