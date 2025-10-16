Заявляя о возможности поставок Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк" президент США Дональд Трамп хочет подтолкнуть власти Германии передать для ВСУ свои "Таурусы".

Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на источники.

"Давление Вашингтона уже повлекло дипломатические сдвиги: канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник заявил, что планирует обсудить с Трампом "наши совместные усилия, направленные также на то, чтобы помочь завершить войну в Украине", - сказано в материале.

По словам западных чиновников, в значительной степени готовность США передать дальнобойные ракеты вызвана ударами РФ по украинским объектам энергетики.

Издание пишет, что на завтрашней встрече Владимира Зеленского и Трампа стороны будут обсуждать потенциальную роль Украины в стратегии внутренней противоракетной обороны США в рамках "Золотого купола" Америки, а именно интеграцию "военной борьбы Украины в более широкую, перспективную стратегию безопасности США".

Напомним, разрабатываемая в США система противоракетной обороны "Золотой купол" делается по образу и подобию израильского "Железного купола".

