"Бл@дь, не дали выступить, с@ки!" Депутат расстроился в прямом эфире трансляции из зала Рады
Во время заседания Верховной Рады один из депутатов выругался матом на русском языке
Трансляция велась телеканалом "Рада", фраза депутата попала в прямой эфир.
"Бл@дь, не дали выступить! Не дали выступить, су@и!" - заявил депутат на русском языке.
Кто именно выкрикнул нецензурную брань, не сообщается. Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о создании парковки для семей с детьми.
Ранее депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Мария Ионова пожаловалась, что депутаты пропрезидентской фракции "Слуги народа" используют нецензурную лексику в зале украинского парламента и не реагируют на замечания коллег. Нардеп уточнила, что речь идёт о Никите Потураеве, Андрей Мотовиловце и Давиде Арахамии.
Напомним, несколько лет назад в Сеть попало видео, где Арахамия выматерился на русском языке в Раде прямо в микрофон.
А перед этим мэр Днепра Борис Филатов на сессии горсовета обматерил депутата.
