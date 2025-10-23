Во время заседания Верховной Рады один из депутатов выругался матом на русском языке

Трансляция велась телеканалом "Рада", фраза депутата попала в прямой эфир.

"Бл@дь, не дали выступить! Не дали выступить, су@и!" - заявил депутат на русском языке.

Кто именно выкрикнул нецензурную брань, не сообщается. Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о создании парковки для семей с детьми.

Ранее депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Мария Ионова пожаловалась, что депутаты пропрезидентской фракции "Слуги народа" используют нецензурную лексику в зале украинского парламента и не реагируют на замечания коллег. Нардеп уточнила, что речь идёт о Никите Потураеве, Андрей Мотовиловце и Давиде Арахамии.

Напомним, несколько лет назад в Сеть попало видео, где Арахамия выматерился на русском языке в Раде прямо в микрофон.

А перед этим мэр Днепра Борис Филатов на сессии горсовета обматерил депутата.

