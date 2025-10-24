Заезд бывшего президента Франции Николя Саркози в парижскую тюрьму Санте во вторник вызвал там настоящий переполох. Трое заключенных были задержаны за угрозы в его адрес.

Об этом сообщает корреспондент издания "Коммерсант" во Франции.

В соцсетях разошлось видео, на котором слышны крики и оскорбления, несущиеся из всех окон в адрес бывшего президента.

Это вызвано, вероятно, тем, что 70-летний Саркози был известен как яростный враг преступников со времен своей работы министром внутренних дел. Он ненавидел преступников, а они его.

Бывший президент с самого начала потребовал, чтобы в тюрьме с ним обращались как со всеми, но это невозможно, поскольку его даже в коридорах учреждения для преступников сопровождает вооруженная охрана, как положено бывшему главе государства. Отменить эту охрану суд не способен. Поэтому Саркози круглосуточно сопровождают двое вооруженных офицеров правительственной охраны, которые меняют друг друга каждые 12 часов. Оружие тюремной охране не положено, и работники тюрьмы воспринимают наличие его у бодигардов Саркози как плевок в лицо.

Охрана экс-президента дежурит возле камеры, ходит с Саркози в библиотеку, медпункт и спортивный зал. По правилам, другие заключенные контактировать с ним не должны, даже осужденные по легким статьям.

Присутствие Саркози осложнило жизнь тюрьмы еще и потому, что он занял как минимум в четыре раза больше места, чем любой другой осужденный.

Парижская тюрьма и без того набита под завязку, заключенных в два раза больше расчетной вместимости. В одиночных камерах давно установили двухъярусные койки, а теперь многие спят и на полу. Но Саркози сидит отдельно.

Ранее мы анонсировали, что Саркози поместят в парижскую тюрьму и он станет первым лидером Западной Европы, оказавшимся в заключении в послевоенный период.

Напомним, экс-президента приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании бывшим диктатором Ливии Муамаром Каддафи.