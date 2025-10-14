Бывший президент Франции Николя Саркози 21 октября будет направлен в парижскую тюрьму "Санте" на юге столицы, где ему предстоит отбывать заключение.

Об этом сообщает RTL.

По данным издания, сидеть бывший президент будет в "отделении для уязвимых лиц", в одиночной камере площадью девять квадратных метров. Саркози сможет пользоваться мобильным телефоном, при этом звонки в тюрьме разрешены только на одобренные правоохранителями номера Трижды в неделю ему позволят принимать посетителей.

Поскольку ему больше 70 лет (столько ему исполнилось в январе), он имеет право подать заявление об облегчении наказания. Например, чтобы отбывать его не в тюрьме, но с обязательством носить электронный браслет. Решение по такому ходатайству должно быть принято в течение двух месяцев.

Если он все-таки сядет за решетку, то станет первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим президентом нынешних государств Евросоюза, который окажется в тюрьме.

Ранее сообщалось,что Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании бывшим диктатором Ливии Муамаром Каддафи.

Напомним, в 2021 году экс-президента Франции уже признавали виновным по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Суд приговорил его к году тюремного заключения с отбыванием наказания дома под электронным наблюдением.