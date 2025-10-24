В Украине действовал конвертационный центр с оборотом в 15 миллиардов гривен. К его деятельности причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы: бывший глава ГНС и бывший зам начальника управления ГНС в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, один из начальников ГНС способствовал работе конвертационного центра, а зам начальника областного управления ГНС, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу нужных компаний.

По материалам дела, налоговики действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривенн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 миллиарда гривен.

Схема состояла в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами. Подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные с реальными предприятиями, накладные регистрировались в едином реестре. Затем их использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.

По материалам СБУ и НАБУ 11 участников схемы получили подозрение по статьям Уголовного кодекса о создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, взятке и злоупотреблении властью.

СБУ не назвала имен фигурантов, но по информации СМИ, подозрения получили бывший и.о. главы налоговой Евгений Олейников и замглавы полтавского управления Наталья Новоженина.

Наталья Новоженина

Ранее в сентябре высокопоставленному сотруднику НАБУ выдвинули подозрение по делу о махинациях конвертационного центра.

А незадолго до войны СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который 10 лет выводили деньги из бюджета.