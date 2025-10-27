Фронтмен и вокалист британской рок-группы Radiohead Том Йорк заявил, что команда больше не будет давать концерты в Израиле.

Об этом сообщает британский музыкальный журнал New Musical Express.

Музыкант подчеркнул, что не будет гастролировать в Израиле, пока у власти находится премьер-министр Биньямин Нетаньяху, при этом отметив уважение к позиции гитариста Джонни Гринвуда, который женат на израильской художнице.

"Абсолютно нет. Я бы не хотел оказаться даже в пяти тысячах миль от режима Нетаньяху", - сказал Йорк в интервью Sunday Times Magazine.

Ранее музыкант подвергся критике за сотрудничество с израильским музыкантом Дуду Тассой, из-за чего два его концерта в Великобритании были отменены после протестов.

Йорк отметил, что у него нет лояльности к израильскому правительству, но он уважает творцов из Израиля.

"Я не поддерживаю израильское правительство, но уважаю артистов, родившихся там. Совместная музыка для меня важнее политических разногласий", - заявил музыкант.

Примечательно, что Radiohead подвергаются критике с 2017 года после концерта в Тель-Авиве, который осудили многие, включая Роджера Уотерса, сооснователя Pink Floyd.

Несмотря на споры, Radiohead готовятся вернуться на сцену после семилетнего перерыва. С ноября группа отправится в тур по Европе с концертами в Мадриде, Болонье, Лондоне, Копенгагене и Берлине. Все билеты уже распроданы.

Напомним, в начале месяца Израиль во второй раз задержал судно с экоактивисткой Гретой Тунберг, которая тоже осуждает действия израильских властей в секторе Газа.

А в прошлом году в Вашингтоне молодой военный летчик совершил самосожжение, протестуя против геноцида палестинцев.