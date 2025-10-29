Вашингтон снял санкции с президента Республики Сербской Милорада Додика, которые против него ввели во времена президентства Барака Обамы. Додик в ответ поблагодарил действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом президент Республики Сербской написал в соцсети X.

"Я благодарен президенту Дональду Трампу и его соратникам за исправление тяжёлой несправедливости, нанесённой Республике Сербской, её представителям и их семьям – несправедливости, совершённой администрациями Обамы и Байдена. Решение о снятии санкций – это не просто юридическая корректировка, но и моральное подтверждение правды о Республике Сербской и всех тех, кто служил ей с честью. Снова стало ясно, что обвинения, выдвинутые против нас, были лишь ложью и пропагандой... Тем, кто на протяжении многих лет удовлетворялся этими ложными сведениями и верил клевете других, я могу простить всё – кроме утраченных лет, потому что они считали, что Республика Сербская падёт. Сегодня ясно: Республика Сербская никогда не падёт", – заявил Додик.

Ранее западная пресса писала, что Евросоюз начал диалог о членстве с Боснией и Герцеговиной для уменьшения влияния РФ на Балканах. Босния и Герцеговина состоит из Федерации Боснии и Герцеговины (там живут боснийцы-мусульмане и хорваты), находящегося под международным контролем округа Брчко и Республики Сербской. В последней сильно влияние Сербии и России.

