Американская компания-производитель Tesla в следующем году начнет продавать доступные дома площадью 76 м², что больше стандартной трехкомнатной квартиры. При этом цена жилища небольшая: 7789 долларов.

Проект Tiny House анонсировал глава компании Илон Маск.

Дом представляет собой модульное жильё, его будут поставлять покупателям уже в готовом виде и устанавливать без длительного строительства всего за 45 минут.

Дом снабжён солнечными панелями, аккумуляторной системой хранения энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что должно сделать его полностью автономным и независимым от традиционных коммунальных сетей.

По некоторым данным, вариант площадью 76 м² нестандартный, а базовая модель дома имеет площадь около 37 м². Причем последний легко трансформируется в компактный транспортируемый блок объёмом 5,7 м³.

Внутри жилища есть гостиная, кухня, санузел и спальные зоны, которые сделаны в минималистичном стиле и разработаны с инженерной точностью, характерной для космических технологий SpaceX. Жилище способно выдерживать ураганы, землетрясения и сильные снегопады, а также демонстрирует устойчивость к наводнениям.

В Сети отмечают, что опытное производство домов уже запущено на заводе Tesla во Фримонте (Калифорния), где выпускаются модели электромобилей S, 3, X и Y.

Ранее Маск заявлял, что в будущем людям не придётся работать благодаря роботам и нейросетям, а также анонсировал первый полет на Марс в конце 2026 года.

Также миллиардер заявлял о своих планах запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажа.