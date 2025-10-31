Украинская таролог Юлия Левченко "нагадала" на картах, что Украину "поделят" на части. В таком случае РФ отойдут Харьковская, Николаевская и Одесская области.

Об этом она заявила в интервью блогеру-миллионику Татьяне Коряк, более известной аудитории как Корячка.

По словам Левченко, карта "король пентаклей" означает, что раздел Украины всем выгоден.

"Давай сейчас проверим, поделят ли Украину. Поделят еще и как. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав РФ перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев", – заявила таролог.

"Пророчество" вызвало волну критики в адрес блогера и таролога в соцсетях. Пользователи отметили, что распространять подобные "предсказания" в публичном пространстве крайне неуместно, а некоторые призвали возбудить против таролога уголовное дело.

Корячка ответила на волну хейта саркастическим роликом в Instagram-stories, где "предсказала" на картах таро, осудят ли её за интервью. В качестве ответа она показала бумажку с изображением среднего пальца.

Ранее мы сообщали, что, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (43%) верят в астрологию, экстрасенсорные способности или тарологию, тогда как 56% не верят в подобные явления.

Напомним, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, ссылаясь на мнение "влиятельных людей в Европе", заявил, что война в Украине завершится 15 января 2026 года.