Война закончится 15 января 2026 года. После завершения огня Украину ждет "большое будущее", очертания которого будут проявляться уже в 2026-м.

Об этом заявил главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий со ссылкой на мнение "больших людей в Европе".

"Как мы только что говорили, война закончится через два месяца. Я готов на этот счет поспорить. И если война закончится до 15 января – мы с вами встречаемся здесь на "Великий Лехаим", договорились? Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин. Это мнение больших людей в Европе", - сказал раввин.

Заявлением о скором завершении войны Каминецкий не ограничился. Он также пообещал украинцам "великое будущее".

"Как только война закончится – весь мир, в хорошем смысле этого слова, – инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. И это начнется прямо в 2026 году... Потому что Россия станет "Северной Кореей", а Украину ждет великое будущее. Unbelievable (невероятное в переводе с английского. – Ред.) будущее", – заявил раввин.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно, война приблизилась к своему окончанию, но это не значит, что она точно завершится.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, в том числе и отказ от территорий Донбасса.