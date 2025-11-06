Десятки тысяч украинских солдат вернулись с фронта без конечностей, причем многие ампутации являются следствием не столько характера травм, сколько неправильного использования жгута.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на военных врачей.

Главный военный хирург Украины заявил, что каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием такого простого приспособления, как жгут.

Нынешняя медицинская доктрина Украины, основанная на методах тактической медицины НАТО, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане, не соответствует характеру этой войны на истощение.

"Когда в 2022 году произошло полномасштабное российское вторжение, все американские рекомендации по оказанию тактической помощи раненым в бою (TCCC) были переведены на украинский язык. Но они были написаны для другой войны", — рассказал капитан Ром Стивенс, бывший врач ВМС США, который регулярно работает волонтером в Украине.

По словам врачей, в Ираке и Афганистане эвакуацию раненых проводили быстро, в течение часа. В условиях же нынешней войны ожидание медицинской помощи может длиться часы или даже дни, что резко снижает эффективность протоколов Альянса и увеличивает число осложнений. К тому же из-за неправильного наложения жгутов впоследствии приходится ампутировать не только повреждённую в бою часть конечности, в всю, зачастую с полным отсутствием шансов на установку протеза.

"Я видел множество случаев очень высокой ампутации у молодых мужчин, которые в остальном были здоровы: обеих ног, а иногда и обеих рук. Часто протез невозможно подобрать, потому что конечность была ампутирована слишком высоко", — добавил Стивенс.

Ранее мы приводили слова военных о том, что тяжелая западная техника не подходит для реалий украинской войны, поэтому ее часто разбирают на запчасти.

Иностранная пресса тоже писала об этом. В частности, утверждая, что польза от немецких танков Leopard в Украине оказалась равна нулю, так как они недолговечны.