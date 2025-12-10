Суд в испанской Вильяхойосе временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 и перелетел на нем в Украину, а затем был найден мертвым в феврале 2024 года.

Об этом сообщила судебная инстанция Валенсийского сообщества.

Судья постановил приостановить производство по делу об убийстве пилота после получения отчета от Гражданской гвардии, в котором говорится, что исполнителей и заказчиков преступления установить не удалось. В итоге суд сделал вывод об отсутствии доказательств для привлечения к уголовной ответственности исполнителей, соучастников и пособников в убийстве.

"Проанализировав обстоятельства и приняв во внимание требования, которые должны быть соблюдены для совершения уголовного преступления, судья приходит к выводу, что недостаточно доказательств для возложения уголовной ответственности на какое-либо конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника после событий, которые привели к данному делу", — говорится в постановлении следственного судьи.

Приостановка расследования означает, что дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или информация о возможных подозреваемых.

Напомним, киллер выпустил в Кузьминова шесть пуль в жилом комплексе недалеко от проспекта Роза-дельс-Вентс в Вильяхойосе.

Переехав из Украины в Испанию, пилот хвастался окружающим своими деньгами и громкой историей угона вертолета. Возможно, поэтому и стал легкой добычей для убийцы.