В ГУР заявили о подготовке россиянами в Приднестровье операции против Украины. Кишинёв это опроверг
Источник в Главном управлении разведки Министерства обороны заявил украинским СМИ, что Россия активизировала военные усилия в Приднестровье, и это угрожает Украине проникновением диверсионно-разведывательных групп.
Украинская пресса со ссылкой на ГУР пишет, что Россия развернула в Приднестровье производство беспилотников и центры обучения операторов дронов, расконсервирует вооружение на складах и начала призыв резервистов в преддверии "выборов президента ПМР" в 2026 году.
По версии украинской разведки, это делается, "чтобы в нужный для Кремля момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации", а также для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями. Ситуация чревата проникновением ДРГ в Украину.
Однако министр обороны Молдовы Анатол Носатый назвал манипуляцией и преувеличением сообщения украинской прессы о возможном нападении из Приднестровья. По его данным, наращивания военного контингента в регионе не наблюдается.
Публикации опроверг и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Валерий Киверь.
"За вопросы безопасности отвечают профильные органы. Наши коллеги, которые работают в этой сфере, не фиксируют действий, отличающихся от тех, что происходили ранее", — заверил он.
Напомним, в сентябре Служба внешней разведки РФ утверждала, что Евросоюз готов ввести войска в Молдову и фактически оккупировать страну.
В самом начале года в Молдове и Приднестровье разразился энергетический кризис. Мы анализировали, способен ли он привести к войне.