Источник в Главном управлении разведки Министерства обороны заявил украинским СМИ, что Россия активизировала военные усилия в Приднестровье, и это угрожает Украине проникновением диверсионно-разведывательных групп.

Украинская пресса со ссылкой на ГУР пишет, что Россия развернула в Приднестровье производство беспилотников и центры обучения операторов дронов, расконсервирует вооружение на складах и начала призыв резервистов в преддверии "выборов президента ПМР" в 2026 году.

По версии украинской разведки, это делается, "чтобы в нужный для Кремля момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации", а также для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями. Ситуация чревата проникновением ДРГ в Украину.

Однако министр обороны Молдовы Анатол Носатый назвал манипуляцией и преувеличением сообщения украинской прессы о возможном нападении из Приднестровья. По его данным, наращивания военного контингента в регионе не наблюдается.

Публикации опроверг и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Валерий Киверь.

"За вопросы безопасности отвечают профильные органы. Наши коллеги, которые работают в этой сфере, не фиксируют действий, отличающихся от тех, что происходили ранее", — заверил он.

Напомним, в сентябре Служба внешней разведки РФ утверждала, что Евросоюз готов ввести войска в Молдову и фактически оккупировать страну.

В самом начале года в Молдове и Приднестровье разразился энергетический кризис. Мы анализировали, способен ли он привести к войне.