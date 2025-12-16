Белый дом пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за планов обложить налогами IT-компании США.

Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg.

Так, в Вашингтоне заявили, что в случае продолжения "дискриминационной" политики европейцев США могут ввести сборы или ограничения против местных компаний, включая Accenture, Siemens, Spotify, SAP, DHL и другие.

Поводом для конфликта стали обсуждения цифровых налогов и регулирования в отношении корпораций Google, Meta, Amazon, Apple и X. Белый дом считает эти меры нетарифными барьерами, подрывающими конкурентоспособность американского бизнеса.

Ранее мы публиковали видео, где лично президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС за штраф соцсети X американского миллиардера Илона Маска.

"Это грязно, это жестоко, я не думаю, что это правильно. Европе нужно быть очень осторожной, мы хотим сохранить Европу – Европой. Европа идёт по дурному пути, мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", – прокомментировал инцидент Трамп.

Напомним, Вашингтон потребовал от Европы оплачивать расходы НАТО и пригрозил выходом из ключевых совместных программ.