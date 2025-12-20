Система электронных платежей Нацбанка (то есть все гривневые платежи) в Украине 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года будет работать без перерыва, в стандартном режиме.

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своей странице в Фейсбуке.

Однако НБУ предупреждает, что в эти два дня не будут приниматься платежи на счёт Государственной казначейской службы Украины – последние гривневые денежные перечисления в этом году она сможет получить только до 16:00 30 декабря.

На практике это значит, что Госказначейство сможет увидеть платежи, отправленные после 16 часов 30 декабря и до 1 января включительно, только уже 2 января 2026 года.

Это важно для тех, кто платит налоги и сборы. В частности, на счета Госказначейства уплачивается единый налог физлицами-предпринимателями (ФЛП).

Все, кому нужно провести налоговые (бюджетные) транзакции за этот год, следует сделать это до 30 декабря включительно, не дожидаясь последнего дня года. Иначе в 2026 году есть риск получить штрафы за несвоевременную оплату.

Банковская система и денежные переводы обычных людей (физлиц) на новогодние праздники продолжат работать в стандартном режиме, поскольку во время действия военного положения в Украине нет праздников.

