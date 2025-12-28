Инициатива основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о финансировании процедуры ЭКО для одиноких женщин с использованием его биологического материала может нести риски для будущих поколений.

Об этом сообщает доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, Дурову следовало бы обнародовать расшифровку своего генома.

"Женщины должны понимать, что именно они получают. Необходимо, чтобы специалисты могли проанализировать эти генетические данные, описать значимые мутации и объяснить потенциальные риски для здоровья потомства", - заявила Баранова, добавив, что готова провести такой анализ на волонтерской основе.

Эксперт также указала, что массовое использование генетического материала одного донора может снизить генетическое разнообразие и привести к так называемому эффекту основателя, когда наследственные признаки одного предка начинают доминировать в относительно изолированной популяции.

Суть в том, что даже если у донора нет явных генетических заболеваний, в его геноме могут скрываться рецессивные мутации - они не проявляются у самого носителя, но могут передаваться потомкам.

Специалист привела пример из мировой практики: в Европе один донор, не подозревавший о собственной мутации, передал предрасположенность к раку десяткам детей. У некоторых из них впоследствии развились онкологические заболевания.

Ранее Дуров сообщал, что на протяжении 15 лет регулярно выступает донором спермы. По его словам, у него более сотни детей, проживающих в 12 странах.

Согласно завещанию Дурова, его дети смогут получить доступ к состоянию только через 30 лет, чтобы иметь возможность самостоятельно устроить свою жизнь.