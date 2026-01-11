В Одесскую мэрию подали петицию с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре на бюст президента США Дональда Трампа.

Петиция с такой инициативой появилась на городском портале "Социально активный гражданин".

Вопрос замены бюста, отмечает одессит Тимур Вендин, который разместил петицию, актуален в контексте "переосмысления исторических и культурных символов города и страны в целом".

По его словам, общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и современные ценности, дискуссии и культурные процессы.

"Дональд Трамп является одной из самых заметных фигур мировой политики XXI века, оказавшей значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку. Установка его бюста может рассматриваться как современное арт-выражение и повод для публичной дискуссии", - говорится в тексте петиции.

В ней предлагается перенести бюст Пушкина в музей. При этом авторы требуют, чтобы демонтаж бюста поэту был вынесен на общественное обсуждение и учесть мнение одесситов.

С 8 января петицию подписали 28 человек. Для рассмотрения необходима тысяча.

Ранее мы сообщали, что памятник Пушкину полностью закрыли листами фанеры. После заколачивания на досках краской из баллончика нанесли трезубец и символику "Азова". Решение закрыть монумент принял глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Позже стало известно, что памятник пока не будут демонтировать, поскольку он находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.