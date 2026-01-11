Фото: сгенерировано ИИ

В Одесскую мэрию подали петицию с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре на бюст президента США Дональда Трампа.

Петиция с такой инициативой появилась на городском портале "Социально активный гражданин".

Вопрос замены бюста, отмечает одессит Тимур Вендин, который разместил петицию, актуален в контексте "переосмысления исторических и культурных символов города и страны в целом".

По его словам, общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и современные ценности, дискуссии и культурные процессы.

"Дональд Трамп является одной из самых заметных фигур мировой политики XXI века, оказавшей значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку. Установка его бюста может рассматриваться как современное арт-выражение и повод для публичной дискуссии", - говорится в тексте петиции.

В ней предлагается перенести бюст Пушкина в музей. При этом авторы требуют, чтобы демонтаж бюста поэту был вынесен на общественное обсуждение и учесть мнение одесситов.

С 8 января петицию подписали 28 человек. Для рассмотрения необходима тысяча.

Ранее мы сообщали, что памятник Пушкину полностью закрыли листами фанеры. После заколачивания на досках краской из баллончика нанесли трезубец и символику "Азова". Решение закрыть монумент принял глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Позже стало известно, что памятник пока не будут демонтировать, поскольку он находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться