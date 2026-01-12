ПВО Венесуэлы молчала. Фото: gazeta.ru

Поставленные Венесуэле российские системы ПВО даже не были подключены к радарам, когда началось вторжение американских вертолетов. Таким образом, воздушное пространство Венесуэлы оказалось незащищенным от атаки.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Как сказано в материале, Венесуэла объявляла о закупке у РФ комплексов С-300 и "Бук", но не смогла поддерживать и эксплуатировать их. По словам бывших чиновников и аналитиков, венесуэльские зенитные системы по сути не были связаны между собой, когда американские войска атаковали с неба столицу Каракас, и возможно, они не работали годами.

Анализ фотографий, видеозаписей и спутниковых снимков показал, что некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии.

Поэтому несмотря на многомесячные предупреждения Венесуэла не была готова к американскому вторжению.

Некомпетентность венесуэльских военных и коррупция властей, по всей видимости, сыграли большую роль в успехе США, полагает издание.

По его оценке, свою роль могло сыграть также отвлечение на Украину усилий российских инструкторов и технических специалистов, которые должны были помогать Венесуэле поддерживать системы ПВО в работоспособном состоянии.

Осенью Мадуро объявил, что Венесуэла привела войска и ПВО в боевую готовность в ответ на рост угрозы со стороны США.

Уже после его захвата министр войны США Пит Хегсет заявил, что при атаке на Венесуэлу российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".

