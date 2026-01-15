Суд Германии считает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" заказало иностранное государство, подразумевая под ним Украину.

Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на постановление Федерального суда Германии.

"Взрывы на газопроводах "с высокой долей вероятности" были вызваны "по поручению иностранного государства"... Далее в документе становится ясно, что суд имеет в виду Украину", — говорится в материале.

При этом в издании отмечают, что суд постановил оставить под стражей подозреваемого в подрыве "Северных потоков" гражданина Украины Сергея Кузнецова и отказал ему в иммунитете.

Недавно мы также писали, что Сергей Кузнецов, арестованный за диверсию на газопроводе "Северные потоки", был действующим бойцом спецподразделения армии Украины.

В то же время в издании The Wall Street Journal писали, что расследование того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", "грозит расколоть поддержку Украины".

