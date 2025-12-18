Сергей Кузнецов, арестованный за диверсию на газопроводе "Северные потоки", был действующим бойцом спецподразделения армии Украины.

Информацию об этом подтвердил его бывший командир Роман Червинский в интервью немецкому новостному журналу Der Spiege.

"Сергей в тот период находился под моим командованием. Он выполнял все задания нашего подразделения и самовольно часть не покидал", — заявил Червинский.

Издание отмечает, что заявления бывшего военного имеют особую значимость, поскольку именно Червинский считается ключевой фигурой, стоящей за атаками на Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

В 2024 году Spiegel писал, что разрушение газопровода стало результатом операции украинского командос, состоявшего из бойцов армейских спецподразделений и водолазов. Также утверждалось, что тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал проведение диверсии.

Высказывания Червинского подкрепляют эти предположения. При этом офицер отказался комментировать собственное участие в подрыве газопровода или возмоджное присутствие в отряде диверсантов Кузнецова.

"У меня нет разрешения давать показания по отдельным операциям", – сказал Червинский.

При этом, в письме Министерства обороны Украины от 21 ноября, направленном уполномоченному Верховной рады по правам человека, говорится, что Сергей Кузнецов проходил службу в подразделении A0987 в звании капитана с 10 августа 2022 года по 28 ноября 2023 года. Обозначение A0987 относится к Командованию сил специальных операций украинской армии.

Напомним, Трубопроводы Nord Stream были подорваны 26 сентября 2022 года. По ранее опубликованным СМИ материалам, для закладывания взрывчатки была использована специально арендованная парусная яхта Andromeda. С её борта водолазы опускались на дно Балтийского моря и закрепляли взрывные заряды на трубах газопровода.

Напомним, в ФРГ считают, что Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

Ранее Польша отклонил запрос Германии на экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".