Сегодня ночью в Украине из-за технического обслуживания систем не будут работать карточки "Приватбанка", а также все его банкоматы, платежные (POS) терминалы и терминалы самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка, по футбольному назвав мероприятия тайм-аутом.

Пауза в работе будет длиться с 00:05 16 января до 06:30 17 января. Из-за техработ банк рекомендует клиентам заранее провести необходимые переводы и оплаты.

Как сказано в пресс-релизе, банк будет проводить плановые регламентные работы в своем процессинговом центре, они направлены на увеличение его мощности и повышение безопасности карточных операций.

"Обычно такие технические работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не осуществляют операции. Если в период регламентных работ вы планируете какие-либо оплаты, советуем сделать это заранее или провести после их завершения", - говорится в сообщении.

Подобные работы финучреждение проводит регулярно. Так, они были зимой прошлого года, когда банк планово проверял платежные системы и сервисы для повышения качества и безопасности операций с платежными картами.

В начале осени мы писали, что в "Приватбанке" произошел сбой. Тогда возникли трудности в выполнении некоторых операций в мобильном приложении "Приват24".