Сегодня утром в "Приватбанке" произошел сбой. Трудности возникли в выполнении некоторых операций в мобильном приложении "Приват24".

Об этом говорится сообщении Telegram-канала PrivatBank Insider.

"Сейчас наблюдаются сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов. Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением неполадок", — отметили в "ПриватБанке".

При этом на данный момент в пресс-службе отметили, что ситуация с неполадками стабилизировалась.

"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме. Спасибо за доверие", — добавили в "ПриватБанке".



Напомним, что в ночь на 22 февраля "ПриватБанк" проводил плановые регламентные работы процессинга, платежных систем и сервисов для повышения качества и безопасности операций с платежными картами.

Также мы сообщали о подобных продолжительных работах в системе "ПриватБанка" в марте 2024 года.

