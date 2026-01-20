Продолжается расследование смерти 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка, которого нашли мертвым с многочисленными ножевыми ранениями 10 декабря прошлого года в его собственной квартире на Печерске в Киеве.

Как узнала "Страна" от людей, близких к семье космонавта, в ходе расследования матери Дмитрия Каденюка, которая в момент его смерти находилась с ним в одной квартире, и его сводному брату следователи предложили добровольно пройти проверку на полиграфе.

Так как они не считают себя причастными к его гибели, они согласились.

Во время полиграф-исследования родственникам ставили вопросы, что им известно о смерти Дмитрия Каденюка в разных интерпретациях и проверяли их реакции. Однако такая проверка, по некоторым данным, не дала ощутимого результата - и мать и брат во время интервью на детекторе лжи вели себя спокойно и не продемонстрировали никаких видимых психологических реакций на вопросы о смерти Дмитрия Каденюка, что, согласно методике исследований на полиграфе, говорит о том, что они не владеют какой либо информацией, которую скрывают об этом событии.

Также, по данным наших источников в правоохранительных органах, пока не удалось найти хоть какую-то зацепку, которая свидетельствовала бы об убийстве сына космонавта.

Во время осмотра тела все раны были расположены в местах, до которых он мог дотянуться самостоятельно и причинить себе телесные повреждения без посторонней помощи.

Как ранее сообщалось, сын космонавта страдал депрессиями, принимал соответствующие медпрепараты и много времени проводил в соцсетях за компьютером, имея замкнутый характер.

Напомним, в Нацполиции сообщали, что сын Каденюка мог совершить самоубийство. По данной статье открыто уголовное производство.

Из открытых источников известно, что после смерти космонавта Леонида Каденюка родственники никак не могли поделить его имущество, а именно 4-комнатную квартиру на Печерске.