Служба доставки Glovo начала списывать со своих клиентов тысячи гривен чаевых курьерам без предупреждений и возможности вернуть средства.

На это жалуются пользователи социальных сетей

По словам украинцев, суммы списания доходят до 11 тыс. грн чаевых, тогда как люди указывали 50-100 грн.

"Glovo списывает 5к курьеру на чаевые (которых не было в чеке перед оплатой)", - пишет одна из столкнувшихся с проблемой.

"Только что курьеру чаевые снялись 10 тыс. гривен вместо 100, поддержка не отвечает уже 30 минут!" - сообщают в комментариях.

"У меня сняли с карты 3848 чаевых курьеру. Как, откуда это возможно, при том сумма заказа 950 грн", - комментирует еще один пострадавший.

Также в социальной сети пользователи публикуют скриншоты своих чеков, где сумма чаевых варьируется от 4 000 до 11 000 гривен.

Напомним, похожая ситуация уже происходила в сфере такси. В 2022 году с украинцев начали списывать "лишние" деньги за такси.

Ранее мы писали, что хакеры получили доступ к личным данным и учетным записям десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo.