Симоньян появилась на публике без парика на вручении звания почётного гражданина Краснодара
Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, потерявшая волосы после химиотерапии, появилась на публике без парика.
Видео опубликовала сама Симоньян в своем телеграм-канале.
Журналистка стала гостьей мероприятия в Краснодаре, на котором ей вручили звание почетного гражданина города и медаль "За заслуги".
"Такой настоянной на ностальгии чистой радости, как сейчас, по поводу того, что городская дума и мэрия Краснодара приняли решение - что я теперь почетная гражданка моего родного города - такой радости, чистой, светлой, ностальгичной, я, конечно, не испытывала", - написала главред RT по поводу события.
Также Симоньян поделилась фото своих ресниц.
"Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы "остатки былой роскоши", - горько пошутила главред RT.
Напомним, в начале сентября Симоньян объявила, что у нее выявили тяжелое заболевание и скоро ей предстоит операция. Вскоре стало известно, что у журналистки рак молочной железы. На тот момент у неё была тяжелая личная драма: ее муж, режиссер и продюсер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находился в коме. В сознание он больше так и не пришел и в конце сентября скончался в возрасте 59 лет.
В конце ноября овдовевшая телеведущая сообщала, что вследствие курса лечения от рака у нее выпали волосы и на публике она будет появляться в париках. Главред RT также рассказала, что узнала о своем тяжелом диагнозе случайно, когда пришла проверить межреберную невралгию.
Несмотря на лечение, 45-летняя Симоньян не оставляет работу, участвует в различных мероприятиях и активно ведет телеграм-каналы.