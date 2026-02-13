Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, потерявшая волосы после химиотерапии, появилась на публике без парика.

Видео опубликовала сама Симоньян в своем телеграм-канале.

Журналистка стала гостьей мероприятия в Краснодаре, на котором ей вручили звание почетного гражданина города и медаль "За заслуги".

"Такой настоянной на ностальгии чистой радости, как сейчас, по поводу того, что городская дума и мэрия Краснодара приняли решение - что я теперь почетная гражданка моего родного города - такой радости, чистой, светлой, ностальгичной, я, конечно, не испытывала", - написала главред RT по поводу события.

Также Симоньян поделилась фото своих ресниц.

"Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы "остатки былой роскоши", - горько пошутила главред RT.

Напомним, в начале сентября Симоньян объявила, что у нее выявили тяжелое заболевание и скоро ей предстоит операция. Вскоре стало известно, что у журналистки рак молочной железы. На тот момент у неё была тяжелая личная драма: ее муж, режиссер и продюсер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находился в коме. В сознание он больше так и не пришел и в конце сентября скончался в возрасте 59 лет.

В конце ноября овдовевшая телеведущая сообщала, что вследствие курса лечения от рака у нее выпали волосы и на публике она будет появляться в париках. Главред RT также рассказала, что узнала о своем тяжелом диагнозе случайно, когда пришла проверить межреберную невралгию.

Несмотря на лечение, 45-летняя Симоньян не оставляет работу, участвует в различных мероприятиях и активно ведет телеграм-каналы.