К 2028 году в мире может появиться цифровой "сверхразум", способный превзойти учёных и руководителей компаний.

Об этом заявил Сэм Альтман, глава компании OpenAI, занимающейся созданием нейросетей искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, до появления "настоящего сверхразума" может оставаться всего несколько лет.

"Мы полагаем, что до появления первых версий настоящего сверхразума нас отделяет всего пара лет. Если мы правы, то к концу 2028 года в центрах обработки данных будет сосредоточено больше интеллектуальных ресурсов, чем за их пределами. Это необычное заявление. Конечно, мы можем ошибаться, но я думаю, что это действительно заслуживает серьёзного рассмотрения", – сказал Альтман.

Он добавил, что на определённом этапе развития цифровой сверхинтеллект сможет выполнять обязанности генерального директора крупной компании лучше любого руководителя, "в том числе лучше, чем я", а также проводить исследования эффективнее, чем лучшие учёные мира.

Напомним, Альтман допустил, что ИИ сможет заменить его на посту директора OpenAI в ближайшие годы.

Ранее Илон Маск опубликовал своё видение будущей жизни людей рядом с роботами.