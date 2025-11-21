Американский миллиардер Илон Маск представил своё видение будущего людей с развитием робототехники.

Кадры из публикации бизнесмена распространили телеграм-каналы.

Владелец компаний Space X, Tesla и нейросети Grock считает, что спустя какое-то время человекоподобные машины с искусственным интеллектом будут ходить по улицам среди прохожих, работать в строительстве, заведениях общественного питания, оказывают людям медицинскую помощь, выполнять обязанности правоохранителей, драться на ринге и работать банкомётами в казино.

Ранее Маск заявил, что в будущем роботы с ИИ возьмут себе всю обязательную работу людей.

"ИИ и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию. Это как, например, выращивать собственные овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине", – написал по этому поводу Маск.

Напомним, Илон Маск показал видео с гуманоидом Optimus, который может ходить и собирать других роботов.

Ростовой человекоподобный робот компании Tesla может самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния, носить детали механизмов и использовать основные инструменты. Также Optimus способен к обучению.