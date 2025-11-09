Приложения для знакомств страдают от наплыва "нейро-купидонов"

Об этом сообщает The Economist.

К такому выводу издание пришло, анализируя историю Александра Жадана, двадцатилетнего программиста из Москвы.

Вместо того чтобы искать любовь вручную, он создал нейросетевого бота, который свайпал (проявлял интерес к профилям) в Tinder за него, пообщался с 5 000 девушками, провёл 100 свиданий и сделал предложение той, которую выбрал алгоритм.

И это не единичный пример.

По исследованию Match Group и Института Кинси, четверть американских пользователей сайтов знакомств уже используют ИИ: для создания профиля или написания сообщений.

Теперь такие приложения как Tinder, Hinge и Bumble сами хотят ввести нейросетевого ассистента, который поможет подбирать пользователю пару.

При этом исследователь Люк Браннинг из Университета Лидса считает, что ИИ лишь усилит недоверие в отношениях, а сами приложения знакомств в последние годы теряют клиентов. Даже невеста московского программиста сначала была “в шоке”, когда узнала, что ее выбрал не он, а бот.

Ранее мы сообщали, что на Тернопольщине аферистка через сайт знакомств выманила у мужчины 85 тысяч гривен, обещая личную встречу.

О том, как распознать мошенника на подобных сайтах, рассказали в полиции.