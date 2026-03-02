США впервые использовали в боевых условиях новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударах по территории Ирана.

Об этом сообщает военное издание The War Zone.

В публикации говорится, что эксперты идентифицировали боеприпас по видеозаписи, опубликованной Центральным командованием ВС США, где зафиксирован запуск PrSM с использованием установки от реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным американских военных, дальность поражения новой ракеты превышает 500 километров.

PrSM разработана компанией Lockheed Martin для замены ракет MGM-140 ATACMS. В отличие от предшественника с дальностью до 300 километров, новая система способна поражать цели на большей дистанции, сохраняя высокую точность при меньшей массе боевой части – около 91 килограмма.

Серийное производство ракет семейства PrSM началось в июле прошлого года.

