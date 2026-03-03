Мэр Днепра Борис Филатов считает, что российские войска могут начать наступление с целью захвата города.

Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.

Журналисты отмечают, что Днепр является военным, логистическим и гуманитарным перекрестком Украины. При этом после многомесячного наступления на Покровск, который Вооруженным силам России до сих пор не удалось захватить, с лета 2025 года армия РФ продвигается в Днепропетровскую область, где заняла несколько сел.

"В этот зимний день мэр Днепра констатирует, что фронт приближается, а с ним и ракетные и дроновые удары. Бессильный, но не подавленный, он знает, что в случае нового наступления захват его города станет приоритетной целью для российской армии и станет настоящим поворотным моментом в войне", - сказано в статье.

Дальше автор пишет, что "при нынешних темпах продвижения российская армия все еще далека от Днепра, но все понимают, насколько важной целью является этот промышленный город".

"Все вспоминают самую популярную городскую шутку: Днепр не первый город в Украине, но и не второй тоже. Намек заключается в том, что Киев может быть столицей, но Днепр гораздо важнее. "Сердце Украины", говорят все. Сердце Украины, которое сегодня находится под угрозой надвигающегося фронта", - пишет Le Monde.

Между тем Владимир Зеленский в интервью Corriere Della Serra тоже заявил, что новое наступление РФ уже готовится.

"Путин проиграл свое зимнее наступление. Теперь россияне попробуют весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют", - сказал президент.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об освобождении 400 кв. км на фронте.

Подробнее об украинском контрнаступлении ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях мы писали в отдельном материале.