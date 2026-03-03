Бывший глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко мобилизован и возглавит Луганский пограничный отряд.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники.

По его словам, соответствующий приказ был подписан сегодня.

Напомним, в январе Сергей Дейнеко был уволен с должности главы Госпогранслужбы Украины. На данный момент он является фигурантом уголовного производства по вероятному получению взяток при содействии контрабанде сигарет в 2023 году.

По версии следствия, Дейнеко и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС - по 3000 евро за каждый автомобиль с нелегальным грузом. Таким образом только за июль - ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысяч евро.

Также мы писали, что в начале февраля Дейнеко, получившего подозрение в коррупции, уволили с военной службы из-за состояния здоровья.

