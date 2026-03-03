В Средиземном море горит судно – предположительно, российский танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz.

Об этом пишет греческое СМИ Naftemporiki, а также профильное издание gCaptain.

Издание gCaptain пишет, что судно загорелось рано утром 3 марта. Видео с горящим судном появились в Twitter (X) и в Telegram, ряд аккаунтов утверждают, что пожару предшествовали взрывы.

Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам gCaptain факт пожара.

"Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет", – сообщил он.

Ранее Франция заявила о захвате танкера теневого флота РФ в Северном море.

Париж подчеркнул общую цель европейских государств в контексте противодействия Москве и лишения ее ресурсов для ведения боевых действий.

Также стало известно, что США рассматривают предоставление военной защиты танкерам в Ормузском проливе.

Доступ в Персидский залив необходим как для поставок природного газа, так и для поставок сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии.