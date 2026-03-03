В Средиземном море у берегов Мальты горит российский танкер для перевозки СПГ. Видео
В Средиземном море горит судно – предположительно, российский танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz.
Об этом пишет греческое СМИ Naftemporiki, а также профильное издание gCaptain.
Издание gCaptain пишет, что судно загорелось рано утром 3 марта. Видео с горящим судном появились в Twitter (X) и в Telegram, ряд аккаунтов утверждают, что пожару предшествовали взрывы.
Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам gCaptain факт пожара.
"Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет", – сообщил он.
Ранее Франция заявила о захвате танкера теневого флота РФ в Северном море.
Париж подчеркнул общую цель европейских государств в контексте противодействия Москве и лишения ее ресурсов для ведения боевых действий.
Также стало известно, что США рассматривают предоставление военной защиты танкерам в Ормузском проливе.
Доступ в Персидский залив необходим как для поставок природного газа, так и для поставок сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии.