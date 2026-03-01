Макрон заявил о захвате нефтяного танкера теневого флота РФ в Северном море
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о захвате в Северном море нефтяного танкера из теневого флота РФ.
Кадры захвата появились на странице французского лидера в социальной сети Х.
Он заявил, что это была совместная операция Франции и Бельгии.
Макрон назвал операцию ощутимой потерей для нелегальных схем экспорта российской нефти и отметил слаженную работу союзников.
"В Северном море наши вертолеты ВМС Франции минувшей ночью способствовали захвату бельгийскими силами нефтяного танкера под международными санкциями", — заявил французский президент.
При этом он подчеркнул общую цель европейских государств в контексте противодействия Москве и лишения ее ресурсов для ведения боевых действий.
"Европейцы решительно настроены перекрыть источники финансирования российской агрессивной войны в Украине путем введения санкций", — резюмировал Макрон.
Напомним, что в январе Макрон уже объявлял о захвате танкера теневого флота РФ. Однако затем его отпустили. Также европейцы отпустили и остальные танкеры, которые ранее захватывали.
Подробнее о попытках морской блокады РФ мы писали в отдельном материале.