Посольство Украины в США подтвердило информацию СМИ о задержании украинца, который работал на арестованном американцами судне Bella1, которое переименовали в Marinera. Гражданина Украины в Штатах ожидают следственные действия.

Об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

"Задержан один гражданин Украины. Он будет доставлен в США, где в отношении него будут совершены процессуальные действия", — заявили в посольстве.

При этом американская сторона уведомит украинских дипломатов о развитии ситуации для дальнейшего сопровождения ими дела.

"Остальные 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании", - добавили в пресс-службе диппредставительства.

Ранее то же "Суспильне" со ссылкой на самих моряков сообщало, что находившиеся на борту задержанного США танкера 16 украинских граждан уже освобождены, причем это произошло ещё 26 января. Журналисты тогда добавили, что под арестом остается только старший помощник капитана.

Напомним, танкер теневого флота Marinera был задержан в начале января недалеко от Исландии. Кроме него в тот же день в Карибском море американцы захватили танкер Sophia.