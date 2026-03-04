Американские истребители в Кувейте были сбиты другим истребителем "по ошибке".

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным NYT, инцидент произошел после удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Кувейта, где погибли шесть американских военнослужащих.

Сообщается, что на фоне тревоги пилот кувейтского истребителя F/A-18 открыл огонь по приближающимся целям, приняв их за угрозу. Он выпустил три ракеты "воздух - воздух", которые поразили три американских F-15E Strike Eagle.

"Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - пишет NYT.

Напомним, 2 марта медиасеть Al Jazeera со ссылкой на Министерство обороны Кувейта передавала, что над страной сбили несколько американских истребителей. Талеграм-каналы публиковали фотографии трех пилотов из сбитых американских истребителей.

Сообщалось, что Пентагон подтвердил крушение по меньшей мере одного американского военного самолета в Кувейте. А официальный представитель США заявил журналистам, что F-15 упал из-за случайной стрельбы по своим же.

