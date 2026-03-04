В Славянске Донецкой областидороги готовят к возможным атакам дронов. Для этого демонтируют столбы и провода контактной сети троллейбусов, чтобы натянуть антидроновые сетки.

Об этом сообщил начальник депо Славянского троллейбусного управления Андрей Фильчак в комментарии "Суспильному".

"Планируется демонтаж контактной сети троллейбусной линии в связи с тем, что все городские дороги будут оборудовать антидроновыми сетками. Эта контактная сеть будет после демонтаж эвакуирована в безопасное место вместе с троллейбусами. Троллейбусов будет эвакуировано около 10 единиц", - сказал Фильчак.

3 марта стало моследним днем, когда в Славянске ездят троллейбусы. Пенсионеры жалуются, что теперь им не на чем будет добираться, поскольку маршрутки слишком дороги. Проезд в маршрутках стоит 20 гривен, с пенсией в 4 тысячи это неподъемная цена для стариков. Проезд в троллейбусах был по 12 гривен.

По словам местной военной администрации, для льготников запустят бесплатные рейсы маршруток.

Между тем войска РФ приблизились к Краматорску на расстояние досягаемости артиллерийских орудий.

Война в Украине продолжается 1470-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась за Покровском, Мирноградом и под Краматорском в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией нового наступления и снова отказался выводить войска из Донбасса.

