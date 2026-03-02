Владимир Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения с территорий активных и возможных военных действий. Закон разрешает принудительно вывозить из упомянутых зон детей даже в случае отказа родителей.

О подписании президентом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

Принятый депутатами 10 февраля закон определяет, что право ребенка на жизнь является приоритетным, поэтому военные администрации могут принимать решения об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы.

Согласно закону обязательную эвакуацию будут проводить с территорий, определенных правительством. Решение об обязательной эвакуации будут принимать по предложению военного командования областные и Киевская городская военные администрации. При этом обязательная эвакуация может быть как общей, так и частичной, то есть для отдельных групп населения: детей, инвалидов, пожилых людях и других уязвимых категорий.

Также закон определяет порядок размещения и жизнеобеспечения эвакуированных людей, эвакуации материальных и культурных ценностей. Эвакуированные будут иметь право на временное жилье из фондов для проживания.

Авторы закона ожидают, что он повысит эффективность при организации эвакуационных мероприятий.

