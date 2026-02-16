В Украине начнут передавать на нужды переселенцев объекты государственной и коммунальной собственности, в которых давно никто не живет.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Как сказано в пресс-релизе, ведомство совместно с международной организацией Habitat for Humanity запускает проект оценки и отбора свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье.

"Проект основан на законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Речь идет об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности - зданий, земельных участков и другой недвижимости, которые не используются и потенциально могут быть переоборудованы под жилье", - говорится в сообщении.

Инициатива предусматривает проведение общенационального картографирования и классификации объектов, которые могут быть реконструированы или переоборудованы. Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая заработает с октября 2026 года.

В рамках проекта планируется:

определить, как именно использовать свободные строения для жилья;

создать основу для инвестирования в доступное жилье;

поддержать внутренне перемещенных лиц и уязвимые группы населения.

Внедрять этот проект начнут с Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областей. В ближайшие два месяца власти планируют отобрать там объекты недвижимости и провести полевые инспекции 60–70 зданий. Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ.

На следующие два месяца запланирована подготовка и проработка подробных инвестиционных предложений для 10–15 отобранных объектов.

