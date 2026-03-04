Бензин в Украине может подорожать до 100 гривен за один литр.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко во время интервью.

Нардеп считает, что возможен и дефицит топлива.

"Вопрос не стоимости цены на топливо, а вопрос может стать еще и дефицитом, потому что я думаю, что это будет такой, пожалуй, временный фактор. Почему? Потому что в первую очередь пошла информация, что наши поставщики и плюс импортеры начали информировать, что поставщики не только поднимают цену, они еще и ограничивают поставки", - заявил Горбенко.

По его словам, "им" нужно переформатировать карту логистики по миру.

"Если они больше покупали в Средней Азии, то им нужно переформировать логистические пути и найти других поставщиков, например, это уже должна быть Южная или Северная Америка. Но на это нужно время", - отметил депутат.

На уточнение ведущего о том, что на отдельных заправках уже идет речь о 70 гривен за литр и может ли цена вырасти до 90, он ответил:

"Я думаю, даже больше – 100 гривен мы можем ждать. Это, во-первых, опять же, если будут те условия, о которых вы сказали: если военные действия затянутся, а во-вторых, если блокирование Ормузского пролива не будет решено".

