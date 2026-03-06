Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр наращивает критику президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует заявление политика, сделанное во время выступления на предвыборном мероприятии в Бекешчабе.

Сегодня он призвал Европейский Союз разорвать отношения с Украиной, пока Зеленский не извинится перед премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за вчерашних угроз.

"Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского Союза, что оно разорвёт все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания", - заявил Мадьяр.

Он также отметил, что ни украинский, ни российский лидеры не смогут его шантажировать, как это произошло с Орбаном, имея в виду, что ранее глава Кремля Владимир Путин намекал на продолжение поставок российской нефти при условии соответствующей политики венгерского правительства.

Мадьяр призвал Зеленского проинформировать о состоянии нефтепровода "Дружба" и, по возможности, ускорить его открытие. Он также заявил Орбану, что готов лично вместе с венгерским премьером осмотреть трубопровод.

Напомним, вчера Мадьяр уже критиковал заявление Зеленского, в котором тот пригрозил дать ВСУ адрес Орбана, чтобы они "поговорили с ним на своём языке".

Кроме того, Еврокомиссия назвала слова Зеленского "неприемлемыми".