Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с назначением главы САП после того, как решающее заседание отборочной комиссии сегодня было сорвано.

Об том он написал у себя в Twitter.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено.

Для Украины эффективность работы антикоррупционных институций является приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, что главу САП выбирают после отставки Назара Холодницкого в 2020 году. На это место претендуют более сотни кандидатов. Их обирает комиссия из 11 человек. 9 октября не явились три человека из квоты, назначаемой Верховной Радой, поэтому заседание не состоялось.

"Страна" писала, что срыв решающего заседания по отбору главы САП показывает, что Банковая показывает, что фактически отказывается эту задачу выполнять и это, скорее всего, не останется без последствий для Зеленского.

В американском посольстве уже отреагировали и заявили, что США и ЕС недовольны задержками с выбором главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.