В понедельник, 1 ноября, цена на овес продолжила ставить рекорды по повышению. Впервые стоимость овса поднялась на CBOT выше 7 долларов за бушель (482,3 доллара за тонну) на фоне засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры в Северной Америке.

Об этом сообщает "Интерфакс" в понедельник, 1 ноября.

По словам экспертов аналитической компании Gro Intelligence, в это время года цены обычно снижаются, поскольку на рынок поступает новый урожай. Однако в текущем году, согласно данным Минсельхоза США, американские фермеры сократили посевы овса примерно на 13% на фоне подъема цен на другие сельхозкультуры, включая пшеницу и кукурузу.

Производство овса в Канаде, являющейся крупнейшим в мире его экспортером, упало на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до минимальных за 11 лет 2,6 млн тонн.

В то же время, по данным Минсельхоза США, урожай овса в стране в 2021 году оказался рекордно низким - 39,836 млн бушелей, сократившись на 39% из-за уменьшения посевов, а также неблагоприятных погодных условий.

Ранее "Страна" сообщала, что в этом году в Украине прогнозируют рекордный урожай гречки - более 110 тысяч тонн. Из них 107 тысяч тонн гречневой крупы аграрии уже намолотили. Благодаря программе государственной поддержки производства гречихи, аграрии получают до 5 тысяч гривень субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречиха. В 2021 году для поддержки производителей гречки было выделено пятьдесят миллионов долларов.

Также мы писали, что в 2020 году урожай зерна в Украине стал самым бедным за последние годы. Зерновых и зернобобовых культур было собрано 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га, это на 10 млн тонн меньше, чем год назад.