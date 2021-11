Легендарный шведский квартет ABBA после 40-летнего перерыва выпустил новый альбом под названием Voyage. Пластинка 5 ноября появилась на стриминговых сервисах.

Новый альбом состоит из десяти треков. Девять из них новые, а десятая (Just a Notion) была записана в 1979 году во время работы над Voulez Vous, но тогда не вошла в альбом.

Две песни из нового диска (Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You) были представлены во время пресс-конференции группы 2 сентября, когда музыканты анонсировали выход альбома.

В планах у ABBA представить новый альбом с использованием голограмм на концерте, который пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона. Концертное турне ветеранов поп-музыки ожидается с 27 мая по 2 декабря 2022 года.

Альбом Voyage стал девятым в дискографии группы. Прошлый альбом The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.

Напомним, история ABBA началась в Швеции более пяти десятилетий назад. В июне 1966 года Бьорн Ульвеус впервые встретился с Бенни Андерссоном. Дуэт написал свою первую песню вместе всего несколько недель спустя, а к концу 1970 года они начали работать вместе как композиторы.

Весной 1969 года Бьорн и Бенни познакомились с Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Люнгстад. В итоге они стали не только солистками группы, но и женами композиторов. Выступали музыканты с 1970 года, однако в 1982 году прекратили концерты.

