В жилом доме рядом с Берлином обнаружили тела сразу пятерых человек, убитых при загадочных обстоятельствах
Немецкие правоохранители обнаружили тела пятерых человек в одном из жилых домов города Кенигс-Вустерхаузен, что расположен к югу от Берлина. По данным полиции, люди были убиты.
Об этом сообщил телеканал NTV в субботу, 4 декабря.
"Мы исходим из того, что речь идет об убийстве", - заявил представитель полиции.
Он также добавил, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек: ему показалось странным, что жильцов долгое время не было видно. Полиция выехала по указанному адресу и нашла трупы.
Улица у дома, где были обнаружены тела, закрыта для движения транспорта. На данный момент на месте работают специалисты полиции.
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