Немецкие правоохранители обнаружили тела пятерых человек в одном из жилых домов города Кенигс-Вустерхаузен, что расположен к югу от Берлина. По данным полиции, люди были убиты.

Об этом сообщил телеканал NTV в субботу, 4 декабря.

"Мы исходим из того, что речь идет об убийстве", - заявил представитель полиции.

Он также добавил, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек: ему показалось странным, что жильцов долгое время не было видно. Полиция выехала по указанному адресу и нашла трупы.

Улица у дома, где были обнаружены тела, закрыта для движения транспорта. На данный момент на месте работают специалисты полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Печерском районе Киева в мусорном контейнере были обнаружены человеческие части тела.

Кроме этого, мы сообщали, что в Ивановской ОТГ 29 ноября мужчина убил своего соседа. Тело мертвого человека обнаружил местный житель спустя три дня после убийства. Силовики задержали злоумышленника. Согласно законодательству, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.