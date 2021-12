В США над штатом Кентукки пронеслась серия мощных торнадо. В результате около 100 человек погибли и более 70 пропали без вести, а также практически полностью разрушен город Мэйфилд.

ОБ этом сообщает CNN сегодня, 12 декабря.

Так, серия торнадо пронеслась над американским штатом Кентукки. В результате в городе Мэйфилд разрушена фабрика свечей, где во время стихии находились люди.

Также среди наиболее значительных разрушений зафиксированы на складе Amazon в западном Иллинойсе и доме престарелых в Арканзасе.

Точное количество погибших на данный момент не известно, но уже зафиксировано более 100 смертей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Сообщалось о более чем 30 торнадо в шести штатах, включая Миссури, Теннесси и Миссисипи. По словам метеорологов CNN, участок протяженностью более 420 км от Арканзаса до Кентукки мог быть поражен одним жестоким, долгим смерчем", — сказано в сообщении.

