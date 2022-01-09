В столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев, в городе продолжает действовать комендантский час.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан в воскресенье, 9 января.

Проверки проводят участковыми по хостелам и съемным квартирам. В полицию доставлен 161 иностранец на предмет проверки законности нахождения в столице.

"Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться", - обратился ранее к жителям Нур-Султана комендант столицы Ержан Саденов.

В Нур-Султане проверяют личности всех иностранцев. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Напомним, что в Казахстане миротворцы Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) взяли под охрану стратегические объекты. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

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