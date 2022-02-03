Командир батальона "Спарта" из "ДНР" Владимир Жога, также известный по позывному Воха, вызвал боксера Владимира Кличко (брата мэра Киева Виталия) на бой в Донецкий аэропорт.

Об этом Жога написал "Вконтакте".

Причиной вызова на бой Жога назвал решение Кличко вступить в тероборону Киева.

Также он заявил, что оставляет за Владимиром Кличко выбор оружия.

"Выбор оружия - пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения - готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками. Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах - милости просим. Все детали по нашему с вами бою - готов обсудить в абсолютно любое время", - написал Жога.

Ранее батальоном "Спарта" командовал Моторола (Арсен Павлов), убитый в 2016 году в Донецке. После этого командование батальном принял Воха.

Напомним, ранее Виталий Кличко пообещал взять автомат в руки и пойти воевать против России.

Также мы писали, что в Минобороны заявляли, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России".